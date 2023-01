Décès de Sourour, 46 ans, dans une cellule du commissariat de la police fédérale : les premières conclusions de l'enquête sont tombées

”Sur base des premières constatations et le rapport provisoire d’autopsie, il semblerait qu’il n’y ait pas eu d’intervention de tiers”, explique Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles. “Parmi d’autres devoirs d’enquête, le comité P a analysé les images caméras du complexe cellulaire. Une analyse toxicologique a été ordonnée. Les résultats définitifs seront disponibles dans les semaines à venir.”

Sourour a été retrouvée morte dans une cellule d'un commissariat de police à Bruxelles. L'incompréhesion domine chez ses proches. ©FB

Une femme âgée d’une quarantaine d’années, qui travaillait dans le milieu associatif, a été trouvée sans vie, jeudi matin, dans une cellule de la “garde zonale” de la police Bruxelles-Capitale-Ixelles, rue Royale. La victime avait été arrêtée durant la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier du Châtelain, à Ixelles.

Une enquête est en cours au sujet des circonstances de l’interpellation et de la détention de la quadragénaire. “Le parquet a été avisé et a ordonné les premiers devoirs d’enquête”, a déclaré le parquet de Bruxelles. “Le magistrat, le laboratoire de la police fédérale et le médecin légiste sont descendus sur place. Une autopsie a été demandée. Selon les premiers devoirs d’enquête, le décès pourrait correspondre à un suicide”, a-t-il précisé. Une thèse réfutée par la famille de la victime.

En deux ans, c’est le troisième décès à déplorer dans ce commissariat de la “garde zonale” de la police Bruxelles-Capitale-Ixelles.