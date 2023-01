”Nous exhortons tout le monde à signer cette pétition pour sauver le Fuse”, supplient les auteurs de la pétition, avant de rappeler la mésaventure subie par le night-club installé depuis près de trente ans dans le quartier des Marolles.

”Après avoir reçu l’ordre de fermer ses portes à 2h du matin immédiatement et de jouer à 95 dB de la part de l’Administration bruxelloise (Brussel Leefmilieu/Bruxelles Environnement), le club ne peut pas ouvrir dans ces circonstances et est donc fermé à partir d’aujourd’hui. Malgré d’importants travaux pour éviter une fermeture, une plainte d’un voisin qui a acheté une maison adjacente il y a quelques années est la première cause de cette cessation d’activité. Employant 10 personnes la semaine et 80 salariés le week-end, tous ces emplois sont aujourd’hui menacés dans l’immédiat.”

Pour mémoire, le Fuse a introduit un recours contre cette décision auprès du collège d’environnement. Une réponse est attendue pour le 25 janvier. D’ici là, le Fuse restera fermé ont annoncé ont annoncé ses patrons hier sur les réseaux sociaux.

L’annonce de la fermeture a par ailleurs suscité d’innombrables réactions politiques ce jeudi 12 janvier au soir. Philippe Close, Alain Maron, Pascal Smet, Fabian Maingain etc. Toutes et tous sont en faveur d'une réouverture du night club.