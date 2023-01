Séisme dans le monde de la nuit: obligé de couper le son à 2h du matin, le Fuse préfère fermer

Un litige entre voisins est à l'origine de la décision. Un voisin qui a acheté une maison attenante il y a quelques années se plaint de nuisances sonores. Selon le Fuse, "d'importants travaux d'isolation" ont été réalisés et "on a ardemment travaillé à parvenir à un compromis", mais en vain.

L'établissement fait appel de la décision. Une décision est attendue d'ici le 25 janvier.

La discothèque appelle les autorités bruxelloises à revenir sur cette décision. "Il est regrettable qu'un club emblématique qui rassemble des milliers de mélomanes et d'artistes, employant 10 personnes la semaine et 80 le week-end, soit mis en péril par un voisin", déplore Fuse. "Il est clair que la fermeture du club a un impact sur l'économie locale, le tourisme et la vie culturelle bruxelloise."

"Le #Fuse doit vivre", a réagi sur Twitter Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles. "Il s'agit d'un monument qui a tellement apporté à notre capitale. Je m'engage à tout faire pour trouver une solution pour qu'il rouvre au plus vite".

Des pistes pour rouvrir

Le ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron (Ecolo) "souhaite que tous les efforts soient entrepris en vue d'une réouverture rapide de ce haut lieu festif bruxellois". Il affirme, dans une réaction, avoir "réuni mercredi les responsables de la police de l'environnement et l'exploitant du Fuse en vue d'identifier les pistes de solution permettant une réouverture rapide".

"Les échanges ont été constructifs, mais nécessitent désormais l'échange de documents techniques entre l'exploitant et la police de l'environnement", précise encore le ministre. Un recours a également été introduit devant le Collège d'environnement.

Le Fuse a ouvert ses portes dans le quartier des Marolles à Bruxelles il y a près de 29 ans, ce qui en fait le plus ancien club techno du pays.