3,5 millions de personnes à Plaisirs d'Hiver 2022, dont 1,2 million d'étrangers

Après deux années sous le signe du Covid, l'événement retrouve donc une fréquentation comparable à celle de 2019. Au total, 3.444.762 visiteurs, parmi lesquels près d'1,2 million de touristes internationaux, ont déambulé dans les allées illuminées du centre-ville et profité des différentes animations proposées.

"Réaffirmant sa grande attractivité, l'événement s'impose donc comme LE rendez-vous incontournable qui contribue à faire étinceler la capitale aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. Le site de voyage 'Best7travel' ne s'y est d'ailleurs pas trompé en consacrant son marché de Noël 'le meilleur du monde!'", fait valoir l'échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements à la Ville de Bruxelles, Delphine Houba.

2,3 tonnes de déchets en moins

Les Plaisirs d'hiver ont, cette année, été prolongés d'une semaine sur les places de la Monnaie et De Brouckère, ce qui a permis d'attirer 300.000 visiteurs supplémentaires. Près de 50.000 amateurs de glisse se sont aventurés sur la patinoire, située place De Brouckère, tandis que les trois pistes de curling temporairement installées place de la Monnaie ont, elles, drainé quelque 4.700 joueurs.

Les autorités bruxelloises estiment par ailleurs avoir épargné 2,3 tonnes de déchets grâce à la mise en circulation sur le marché de Noël de plus de 626.000 gobelets et 20.000 assiettes réutilisables. Des toilettes sèches ont quant à elles permis d'économiser 150.000 litres d'eau. Enfin, plus de 500 kilos d'excédents alimentaires ont été récupérés et redistribués, ce qui correspond à environ un millier de repas, avance la Ville de Bruxelles.

Enfin, en raison de la crise énergétique, les heures d'illumination des rues et bâtiments avaient été réduites de 25%. Quelque 160 artères commerçantes étaient toutefois éclairées de 17h00 à 01h00 du matin.

La 23e édition des Plaisirs d'hiver aura lieu du 24 novembre au 31 décembre 2023 avec comme invité d'honneur, les Nations Autochtones du Québec.