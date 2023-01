La Ville de Bruxelles lance les travaux d'aménagement du pourtour de Brucity, son nouveau centre administratif

Le réaménagement concerne la rue des Halles, la rue de la Vierge noire, la rue des Poissonniers, la rue des Augustins et des tronçons de la rue du Marché aux poulets, de la rue de Laeken, de la place Sainte-Catherine et de la rue de l'Evêque.

La première phase des travaux porte sur le réaménagement de la rue Marché aux Poulets entre la rue des Halles et la rue des Poissonniers. La totalité des travaux durera un an et demi. Les travaux sont organisés en plusieurs phases.

43 arbres, 23 espaces verts

Selon l'échevine, l'espace public restructuré dans la zone accordera plus d'espace pour les piétons et les cyclistes. Grâce au réaménagement, la perméabilité et la biodiversité de cette partie hyper-urbaine de la ville seront améliorées.

Les travaux consisteront notamment en l'installation de 140 arceaux à vélos; un élargissement des trottoirs; l'aménagement de zones de repos avec du mobilier adapté; la plantation de 43 nouveaux arbres à haute tige et la création de 23 espaces verts avec des plantes résistantes.

Un système de drainage naturel des eaux permettra à celles-ci de s'infiltrer naturellement dans le sol. Le style des matériaux et du mobilier urbain est semblable à celui du piétonnier.