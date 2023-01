La Recherche Locale – section Stupéfiants – de la zone a réussi cette saise lors d’une perquisition effectuée le jeudi 5 janvier 2023. “La section soupçonnait qu’un jeune homme ait recommencé à vendre des stupéfiants depuis son domicile, malgré le fait qu’il avait déjà été pris en flagrant délit l’été dernier”, communique la zone de police.

Selon les forces de l’ordre, “le dealer a utilisé le même modus operandi qu’auparavant : vendre via les réseaux sociaux”. En planque devant le domicile du suspect, la section Stup l’a vu sortir ce 5 janvier pour écouler sa marchandise à l’un de ses contacts. “Ce dernier a été interpellé et a admis qu’il venait d’acheter des stupéfiants”, assure la zone. “Peu après, le vendeur a été arrêté et les inspecteurs ont procédé à la perquisition de son domicile”. Environ 6 kg de résine de cannabis, ou haschich, 2 kg de cannabis et 2200 euros en espèces ont été saisis.

Après audition, le suspect a été mis à la disposition du juge d’instruction qui l’a placé sous mandat d’arrêt de chef de détention et vente de stupéfiants.