Bruxelles adapte le prix de ses piscines, Els Ampe (Open-VLD) dénonce “une politique contre la classe moyenne”

La conseillère de l’opposition ne voit, quant à elle, pas la chose du même œil. “Pour ceux qui se baignent quotidiennement, le coût annuel passe donc de 200 euros à 730 euros”, évoque un prix qui triple, et des budgets largement au-dessus des autres villes. “Bruxelles mène une politique contre la classe moyenne.” Un “faux calcul” pour Benoît Hellings, “le prix n’a pas du tout triplé, on a adapté les tarifs, et il reste une série de tarifs avantageux. Quant aux abonnés annuels, que l’on estime à un peu plus d’une centaine, on va les contacter pour voir quelles solutions ou formules leur seraient les plus avantageuses.”

Pour la libérale, “l’augmentation des prix surfe sur la vague de la crise de l’énergie mais Bruxelles fait payer les citoyens bien plus que l’augmentation des coûts. Je propose donc que la Ville de Bruxelles introduise un abonnement annuel plafonné à 200 euros”, déclare la conseillère communale Els Ampe (Open Vld).

Benoît Hellings refuse cette idée d’un désinvestissement public, “nous faisons face à une augmentation du coût du personnel. Aujourd’hui, une entrée dans une piscine, ça nous coûte 16 euros. On a augmenté la dotation de 700 000 euros pour 2023.”