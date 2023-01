Hôtel supprimé, étage supérieur annulé, voici le nouveau projet de la place De Brouckère

En juillet dernier, le Conseil d’État et la Région bruxelloise faisaient exploser le projet Brouck’R en plein vol. Suite à une suspension du permis par l’instance, le permis d’urbanisme qui permettait l’arrivée d’un hôtel de 145 chambres, des immeubles de logements de 175 appartements et 129 logements étudiants avait été totalement annulé par la Région. Alors que l’entièreté (ou presque) des anciens bâtiments était réduite en poussière dans un chancre en plein centre-ville, la société Debrouckère Development, agissant pour le compte des promoteurs immobiliers Immobel et BPI, avait six mois pour revoir sa copie. Un délai, il faut le dire, pour le coup respecté au jour près. Pourtant, la tâche n’était pas simple : l’étage de verre censé surplomber les façades classées devait partir. Debrouckère Development s’est donc pliée aux désidératas régionaux mais, on le verra, a dû changer son fusil d’épaule et assumer les réactions en cascade. La Dernière Heure s’est procuré le nouveau projet avant sa publication sur le site web Openpermits.