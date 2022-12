Voitures brûlées, stations de métro saccagées : le plan de la police pour éviter tout débordement durant le Nouvel An à Bruxelles

Un travail spécifique est également mené afin de saisir tout le matériel pyrotechnique. En effet, bien qu’ils soient accessibles en vente libre, l’usage des feux d’artifice est strictement interdit sous peine d’une amende pouvant atteindre 350 euros.

”Suite aux problèmes survenus après certains matchs de la coupe du monde de football, notamment la dégradation importante d’un véhicule par le moyen d’explosifs, et en amont des festivités du réveillon de Nouvel An, la cellule Cybercriminalité de notre recherche locale est très active en ligne”, explique la zone de police Bruxelles Ixelles par voie de communiqué. “Elle surveille entre autres les réseaux sociaux en vue de prévenir la criminalité et de détecter des ventes de feux d’artifice et d’explosifs.”

”Lors de cette surveillance, notre attention a été attirée par la vente de feux d’artifice et d’explosifs, dont certains de type Cobra 8, via un compte Instagram. L’enquête menée par la cellule Cybercriminalité de notre recherche locale a permis d’identifier un suspect. Lors de la perquisition, une quantité importante de feux d’artifice a été trouvée et saisie. Les enquêteurs ont sollicité l’assistance du service de déminage ainsi que du SPF Économie pour la manipulation et le stockage sûrs des feux d’artifice”, précise la zone. “Un suspect a été privé de sa liberté. Il a pu disposer après audition.”

Ainsi, la possession, le transport, l’exposition, l’utilisation et tout acte préparatoire à l’allumage de matériel pyrotechnique sont interdits dans l’espace public.

Par ailleurs, la sécurisation des festivités de Nouvel An est assurée par la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles, en collaboration avec les autres zones bruxelloises ainsi que la police fédérale. “PolBru détiendra la direction des opérations et la gestion du dispositif intégré dont la coordination se fera à partir du centre de crise régional où tous les partenaires impliqués seront présents. La police aura une présence visible sur le terrain afin d’assurer le bon déroulement de cet événement festif”, conclut Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles Ixelles.

Le traditionnel feu d’artifice sera tiré à minuit depuis la place des Palais

Le seul feu d’artifice autorisé sera bien évidemment celui qui sera tiré à minuit depuis la place des Palais. Le site sera ouvert au public à partir de 23 heures. Des contrôles auront lieu aux entrées. Pour que l’accès au site soit le plus fluide possible, il est demandé à la population de ne pas emporter de sacs à dos, et de venir en transports en commun.