Samba Diawara, l'ancien T2 de Felice Mazzù à Anderlecht : "Vandenhaute souhaitait que je reste"

Malgré les travaux qui perturbent temporairement le complexe, la qualité des infrastructures frappe aux yeux. Les vestiaires sont immenses tout comme la salle de musculation. Chaque équipe possède son terrain d’entraînement et un grand mur s’érige devant l’endroit où l’équipe première s’entraîne. "Quand cela sera fini, on va pouvoir projeter sur cette paroi des images de l’entraînement pour rectifier d’emblée ce qui ne va pas."

Un moyen de travail rare uniquement utilisé par le Borussia Dortmund jusque-là. Bien loin de Marcinelle, voire de Neerpede. Les moyens mis à disposition sont impressionnants. "Et dire qu’il y a un an, je ne voulais même pas partir de Charleroi", narre Samba Diawara. Cela valait bien une interview pour retracer l’itinéraire d’un formateur pas comme les autres.

Samba, comment avez-vous atterri en Ligue 1 à Reims alors qu’Anderlecht vous avait reclassé dans l’équipe Futures ?

Un lundi, j’ai reçu un appel de Yann Kombouaré, un dirigeant du Stade de Reims. Il m’a demandé si on pouvait se rencontrer. On jouait contre le Beerschot avec les Futures donc j’ai dit que je le rappelais en fin de semaine. Je pensais qu’on pouvait se voir en Belgique mais ils ont insisté pour que je vienne sur place visiter les installations. J’ai été surpris positivement par les investissements placés dans les infrastructures.

Will Still vous avait-il prévenu qu’il comptait vous prendre comme adjoint ?

Quand Yann m’appelle, je ne sais pas ce qu’il souhaite me proposer. Will était en vacances. Je n’ai pas eu de discussions avec lui. On se connaît depuis notre époque commune à Saint-Trond mais si on a continué à se voir régulièrement, je n’avais pas de contacts hebdomadaires avec lui.

Vous n’avez pas hésité une seconde à accepter cette offre impensable ?

J’ai dit que j’étais intéressé mais que je ne voulais pas faire ça n’importe comment. C’était important qu’Anderlecht donne son accord. Lorsque j’ai discuté avec Wouter Vandenhaute, il m’a dit qu’il était déçu mais qu’il comprenait mon choix. Il a facilité les choses. Ce qui m’a donné envie de relever ce challenge, c’est que lors de mon entretien avec les dirigeants de Reims, ils m’ont demandé dans quel rôle je me voyais. J’étais surpris qu’on le définisse ensemble et pas qu’on veuille me dicter mes attributions.

Justement, quelle est votre mission ?

Je suis adjoint de Will Still en équipe première et j’ai un regard sur la postformation et sur l’équipe réserve. Je dois faciliter le passage des jeunes chez les pros. J’ai toujours aimé faire cela et à Reims, ils en ont un paquet. L’an dernier, ils ont vendu Ekitike au PSG pour 35 millions. Il y a deux saisons, Boulaye Dia a signé à Villarreal. Chaque année, le club parvient à faire éclore des pépites et on doit poursuivre sur cette lancée.

Si l’an dernier, on vous avait prédit ce parcours, l’auriez-vous cru ?

Jamais ! Et dire que je ne voulais pas quitter Charleroi au départ. Tout se passait bien et je ne me voyais pas ailleurs pendant longtemps. En fin de saison, on m’a fait comprendre que j’étais la personne la plus compétente pour accompagner les Zebras Elites en raison de mon expérience même si pour moi, les autres formateurs sont tout aussi compétents. Sur le coup, je l’ai pris comme une marque de confiance.

Cela impliquait d’enlever vos prérogatives de T2 en équipe première. N’était-ce pas un pas en arrière dans votre carrière ?

Je ne le voyais pas comme ça au début mais au fur et à mesure que j’annonçais la nouvelle aux joueurs du noyau A, ils étaient abasourdis. Un soir, un joueur m’appelle. Il me déclare : ‘Je ne comprends pas ce que tu m’as dit tantôt. C’est ta volonté de ne plus être avec nous ?’ Moi, je voulais continuer. J’avais trouvé l’équilibre parfait avec ce rôle d’adjoint chez les pros et ce poste de manager de la postformation.

Comment expliquez-vous qu’on vous évince de l’équipe première alors que paradoxalement, il n’y a jamais eu autant de jeunes Carolos qui se sont révélés la saison dernière ?

C’est le milieu du foot. On ne peut pas se projeter. Moi, je pensais que tant que je travaillais bien, on allait me garder. Attention, ce nouveau rôle de manager technique de l’école des jeunes ne constituait pas pour moi une rétrogradation. J’ai seulement pris conscience qu’on ne voudrait peut-être plus de moi un jour. Un joueur du Sporting m’a même dit que je manquais d’ambition si j’acceptais cette offre. Cela a constitué un électrochoc pour moi. Alors, j’ai décidé d’écouter les propositions qui venaient à moi.

Y avait-il des frictions avec Edward Still ?

Pas du tout. Il y avait des échanges oui mais pas de frictions. Le pire staff, c’est celui qui dit oui à tout. Amener l’entraîneur à d’autres idées que les siennes, c’est notre boulot mais quand le coach tranche, on le suit tous. On ne se rentrait même pas dedans. C’était juste des débats. Il n’y avait aucun problème.

Comment avez-vous appris l’intérêt d’Anderlecht ?

Mehdi m’a appelé pour me prévenir que Felice souhaitait que je sois son T2. Il m’a donné son accord pour négocier et ça s’est fait rapidement.

L’aventure fut de courte durée. Que retenez-vous de ce passage de quatre mois ?

Je reste persuadé que le travail était de qualité. En quelques mois, j’ai pris des années d’expérience. C’est enrichissant de donner des séances à Refaelov, Hoedt ou Vertonghen. Ce sont des mecs biens. De l’extérieur, on peut penser qu’ils se la pètent mais ils sont à l’écoute.

Avec votre âme de formateur, vous avez dû apprécier de travailler aux côtés de promesses du football belge.

C’était génial. Quand on voit Duranville… Je n’ai jamais vu ça. Ce n’est pas dur de gérer un talent ainsi car il est tellement bien éduqué à l’instar de ces partenaires au centre de formation. J’ai été stupéfait par l’intelligence des jeunes à Anderlecht. Ils forment des joueurs mais aussi des hommes. Julien, je ne sais pas si c’est un brillant élève à l’école mais il parle français, anglais et néerlandais parfaitement. Il est hyper poli, respectueux, et à l’écoute. Un talent comme ça, il pourrait envoyer chier n’importe quelle personne qui lui donne un conseil mais il écoute car il est humble.

Vous auriez pu rester en U23 à long terme ?

Wouter Vandenhaute a milité pour que je reste. Au départ, je ne voulais pas par loyauté envers Felice mais il m’a convaincu de continuer. Je pouvais faire quelque chose que j’aime en U23 avec Guillaume Gillet. Je prenais du plaisir avec les jeunes. Je retrouvais de la postformation de manière permanente mais dans des conditions magnifiques car ils sont logés à la même enseigne que les pros. Après, comment dire non à Reims ?

Allez-vous regarder Charleroi-Anderlecht ce lundi ?

Bien sûr ! Mais difficile d’établir un pronostic. Je souhaite en tout cas une bonne chance aux deux équipes.