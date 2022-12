Feux d'artifice contre autopompes à Bruxelles après la défaite du Maroc: une centaine d'arrestations administratives, 4 judiciaires

Au coup de siflet final, des démarrages de feu, des incendies de trottinettes et des pétards et feux d'artifice détournés comme projectiles contre la police ont obligé les force de l'ordre à intervenir. Quelques affrontements ont eu lieu dans le quartier Lemonnier, aux abords du boulevard du Midi.

Quelques affrontements entre supporters du Maroc et policiers ont suivi dans le centre de Bruxelles l'élimination des Lions de l'Atlas au Qatar. ©BELGA

Quelques affrontements entre supporters du Maroc et policiers ont suivi dans le centre de Bruxelles l'élimination des Lions de l'Atlas au Qatar. ©BELGA

Quelques affrontements entre supporters du Maroc et policiers ont suivi dans le centre de Bruxelles l'élimination des Lions de l'Atlas au Qatar.

"Ces arrestations ont eu lieu en raison de trouble à l'ordre public, de dégradations sur deux véhicules de police et de la possession de feux d'artifice 'cobra', alors que la possession et l'utilisation privées de ceux-ci sont interdites en Belgique", explique la police.

REPORTAGE | ”Les trottinettes, c’est les nouveaux pavés” : au centre de crise de Bruxelles, juste avant France – Maroc

Immédiatement après le match, le boulevard du Midi (en direction de la porte d'Anderlecht) et le boulevard Poincaré ont été fermés préventivement à la circulation, ainsi que le tunnel de la Porte de Hal vers le Midi "Après le match, il n'y a pas eu de rassemblement de foule mais des troubles de l'ordre public ont été constatés" dans plusieurs secteurs, souligne la police. "Nous avons, à nouveau, constaté une utilisation importante des moyens pyrotechniques."

Les "gilets verts", ces "grands frères" et parents des quartiers, ont encore joué le rôle de vigiles lors de ces événements. On les a vus assurer le cordon entre les casseurs et la police ou nettoyer les dégâts causés par les incendiaires.

On a vu les "Gilets verts" assurer le cordon entre les casseurs et la police ou nettoyer les dégâts causés par les incendiaires. ©BELGA

On a vu les "Gilets verts" assurer le cordon entre les casseurs et la police ou nettoyer les dégâts causés par les incendiaires.

Quelques affrontements entre supporters du Maroc et policiers ont suivi dans le centre de Bruxelles l'élimination des Lions de l'Atlas au Qatar.

Quelques affrontements entre supporters du Maroc et policiers ont suivi dans le centre de Bruxelles l'élimination des Lions de l'Atlas au Qatar. ©BELGA