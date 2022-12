Bruxelles interdit les feux d'artifice dans l'espace public durant les fêtes

Et on sait aussi d'où il sera tiré: c'est la place des Palais qui a été choisie pour le spectacle. Les alentours du parc de Bruxelles sont fréquemment utilisés à cet escient puisqu'on y a vu de nombreux spectacles pyrotechniques du 21 Juillet. On se rapproche donc du Mont des Arts, site privilégié lorsque les boulevards du centre étaient encore 100% dédiés à la voiture. Quand l'idée du piétonnier a germé, c'est la place De Brouckère qui est devenue l'épicentre des célébrations du passage à l'an neuf dans l'hypercentre bruxellois. La première édition y a eu lieu en 2014. Avec une exception durant le chantier, en 2017: les fusées avaient alors explosé au Heysel, dans le ciel de l'Atomium.

Rappelons que la pandémie n'est pas le premier caillou dans la chaussure des amateurs de pétards puisqu'en 2015, les mesures de sécurités et différents lock-down dus à la menace terroriste avaient aussi eu raison du feu d'artifice de la Saint-Sylvestre.

La Ville de Bruxelles communiquera "prochainement" les détails du programme complet du 31 décembre.