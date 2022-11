Un barbecue empoisonne encore un intérieur à Bruxelles

Les pompiers se sont rendu à leur domicile, rue des Palais outre Ponts à Laeken. Il fallait s'assurer qu'il n'y avait plus aucun danger et vérifier les appartements voisins.

Ce n'est pas la première fois cet hiver qu'un barbecue utilisé imprudemment empoisonne des Bruxellois. Ainsi à Anderlecht, une maman et ses enfants en ont fait les frais.

Et les pompiers d'insister: "Le SIAMU tient à souligner avec force qu'il est absolument déconseillé d'utiliser des barbecue et autres braséros à l'intérieur. Les gaz de combustion se propagent dans le logement et provoquent des empoisonnements".