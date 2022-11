Cet habillage sert également la promotion de l’exposition Johnny Hallyday, dès le 20 décembre au Palais 2 du Heysel. “Dans un espace de plus de 2000 m2, les visiteurs seront plongés dans la vie du chanteur depuis sa chambre d’adolescent jusqu’à son bureau de Marnes-la-Coquette reconstitué à l’identique. L’exposition proposera également une plongée dans l’Amérique de Johnny ainsi qu’à Saint-Barth où il repose aujourd’hui”, explique l’organisateur Tempora.

”Ce voyage à travers la vie et la carrière de Johnny Hallyday sera ponctué de souvenirs musicaux, scéniques et personnels grâce à des mises en scène d’exception et une expérience immersive.”