Ixelles ouvre la porte au retour des riverains sur le pont Fraiteur

Témoin, la circulation sur le square de la Croix-Rouge, en haut des étangs d’Ixelles, sera remise en double sens, annonce le mayeur ixellois. Pour le pont Fraiteur, il s’agira d’analyser l’opportunité d’une telle mesure, sa faisabilité technique et de définir le périmètre concerné.

Du côté de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt, on assure que l’idée va être analysée. “Il n’y a pas d’opposition de principe”, explique le cabinet de l’élue Groen. “Nous allons voir si l’installation de caméras ANPR est possible. Il s’agit d’une première. Dans la maille Fernand Coq par exemple, les caméras ANPR autorisent les riverains à utiliser leur voiture pour déménager un meuble, pour déposer un proche, etc. Mais le concept de caméras ANPR pour faire le tri entre le trafic de transit et des riverains qui veulent rentrer chez eux, c’est différent.”

Sur un plan technique, l’usage de caméras ANPR semble déjà poser problème car elles flashent dans les deux sens. Ce qui signifie que si l’on permet aux riverains de rentrer dans leur quartier via le pont Fraiteur, on limite automatiquement le nombre de véhicules qui pourront sortir du quartier via ce même pont.

Par ailleurs, ce système ne fonctionnerait au Pont Fraiteur que sur un nombre limité de personnes. Laisser trop de voitures entrer via le pont Fraiteur sur la voie empruntée uniquement par les bus pourrait créer un danger pour les piétons et cyclistes. La question du périmètre concerné pose donc questions.

Le conseiller communal Geoffroy Kensier (Objectif XL) estime de son côté que ce type de procédure pourrait être mise en place dans d’autres mailles Good Move à Bruxelles. “Cela fait plus de deux ans que nous disons que cette mise à sens unique a des conséquences négatives pour les commerçants, pour les Ixellois qui ne peuvent rejoindre leur domicile sans faire un énorme détour, et que cela a engendré un report de trafic sur des quartiers résidentiels d’Auderghem et de Watermael-Boitsfort. Le système de caméra est une solution pour ne pas enclaver les habitants, pour leur permettre de circuler dans leur commune. De nombreuses villes à l’étranger utilisent déjà cette technologie. Espérons que ce système soit rapidement mis en œuvre sur l’ensemble du territoire de la région bruxelloise.”