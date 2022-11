Émeutes après Belgique-Maroc: des journalistes agressés, leur matériel volé

Ainsi, les émeutes de ce dimanche après-midi ont également choqué plusieurs fans des Lions de l’Atlas qui ont tenté de ramener le calme dans les rues de Bruxelles. Certains prenant même le pli de repasser derrière les casseurs afin de nettoyer les rues et éteindre les plus petits feux allumés ici et là.

« Les musulmans et les Marocains, ce n’est pas ça », résumait également un supporter en fin d’après-midi, déçu par le comportement des jeunes.

Il me fait tellement mal au coeur... Ça se voit qu'il voulait juste profiter et fêter la victoire du Maroc... 🤍#CoupeDuMonde2022 #Maroc #Qatar2022 #BELMAR pic.twitter.com/JYABo05inY — Ley14 (@flocon1403) November 28, 2022

Au total, la police a procédé à une dizaine d’arrestations administratives.

