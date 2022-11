Gros débordements à Bruxelles après Belgique-Maroc, une dizaine d’arrestations administratives (vidéo)

Une centaine de policiers, munis de canons à eau, ont dû intervenir contre des supporters qui ont détruit du mobilier urbain et ont lancé des projectiles en direction de la police. La police a procédé à une dizaine d’arrestations administratives et à une arrestation judiciaire selon la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Des dégâts ont été causés et des personnes ont été blessées, notamment boulevard Lemonnier.

D’autres suspects pourraient être identifiés lorsque les images de vidéo-surveillance auront été visionnées, a précisé la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Dimanche vers 19h00, le calme était en tout cas revenu dans le centre-ville de Bruxelles, mais aussi dans le quartier des Étangs Noirs à Molenbeek-Saint-Jean, place du Pavillon à Schaerbeek et place Barra à Anderlecht, où des débordements ont également eu lieu, a ajouté la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

"Des patrouilles préventives restent en place dans les secteurs concernés. La circulation sur le boulevard du Midi et dans le tunnel Porte de Hal a également été rouverte", a précisé la porte-parole de cette zone de police, Ilse Van de Keere.

"Grâce à l’unité de commandement et à la bonne collaboration avec les différentes zones de police bruxelloises et la police fédérale, nous avons pu limiter le secteur où nous avons dû intervenir", a ajouté la porte-parole.

Une journaliste de la RTBF blessée au visage

Des feux d’artifice ont été tirés, des projectiles ont été lancés, des objets, notamment un conteneur à l’intersection du Boulevard Lemonnier et de la rue de Woeringen, ont été incendiés, et du mobilier urbain et des véhicules ont été dégradés.

Par ailleurs, une journaliste de la RTBF a été blessée au visage par des feux d’artifice. La chaîne publique a annoncé, dimanche soir, qu’elle déposera plainte.

Également, un véhicule des pompiers de Bruxelles a été endommagé. "Une de nos ambulances a été caillassée à hauteur du boulevard Lemonnier", a expliqué dimanche soir Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"Il y a des dégâts à la carrosserie, aux rétroviseurs et aux phares. Heureusement, l’équipage est indemne et il a pu bénéficier, sur place, de l’appui des forces de l’ordre", a-t-il poursuivi. "Nous trouvons incompréhensible et kafkaïen que les services de secours doivent s’appuyer sur la police pour travailler en toute sérénité et en sécurité".

À la suite de ces constatations, la police a donc décidé d’intervenir en utilisant des arroseuses et du gaz lacrymogène. Une dizaine de personnes ont fait l’objet d’une arrestation administrative et une a fait l’objet d’une arrestation judiciaire.

Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, a condamné les incidents survenus sur son compte Twitter et a indiqué procéder à des arrestations administratives.

"Vers 15h22, des dizaines de personnes, dont certaines étaient encagoulées, ont cherché la confrontation avec les forces de l’ordre, ce qui a compromis la sécurité publique", a expliqué à Belga Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Le transport perturbé

Six stations de métro et prémétro bruxelloises ont dû être fermées à cause des émeutes, a indiqué la Stib.

Les stations fermées, sur ordre de police, sont Etangs Noirs, Comte de Flandre, Beekkant, Anneessens, Lemonnier et Bourse. Les trams et métros y passent, mais sans s’arrêter. La décision a été prise préventivement, pour éviter que le tumulte causé par le match en surface ne s’étende aux stations, précise la Stib.

Les stations De Brouckère, Sainte-Catherine et Gare centrale, qui avaient dû être fermées quelque temps, ont été rouvertes peu avant 19h00.

Le réseau de la Stib est aussi perturbé en surface en raison des célébrations de supporters, mais la société n’est pas encore en mesure d’en donner un aperçu plus détaillé. Elle conseille dès lors aux usagers de suivre la situation via ses comptes sur les réseaux sociaux.