Selon Het Laatste Nieuw en effet, le parti d’extrême droite va quitter son QG historique de la place Madou, à Saint-Josse. Il s’y dit à l’étroit et agacé par les saccages fréquents du hall d’accueil. L’ancien Blok rejoint ainsi la “zone neutre” bruxelloise, plus près des parlements flamand et fédéral. Les extrémistes flamands ont jeté leur dévolu sur le 67 de la rue Ducale, qu’ils envisagent de rénover pour y loger tout leur personnel. L'immeuble est voisin de l'ambassade de France. Coût : 12 millions d’euros.

L’info resterait anecdotique si elle n’entraînait pas une cohabitation cocasse avec au minimum deux entités qui ne sont pas vraiment dans les petits papiers du Vlaams Belang. En effet, certains espaces de cette tour sont aujourd’hui loués par l’ENAR, un réseau antiraciste européen regroupant des associations comme les belges Kif Kif ou le Collectif pour l’Inclusion et contre l’islamophobie en Belgique. Contacté, ce réseau n'était pas au courant du changement de propriétaire et n'a pas souhaité répondre avant de se pencher sur le sujet. Au rez-de-chaussée est aussi logée une antenne de Bruxelles Propreté, administration du ministre Écolo Alain Maron.

Dans HLN, le président du parti xénophobe flamand rassure : chacun pourra aller au terme de son bail.