Coup d’envoi des « Plaisirs d’hiver » sur la Grand-Place de Bruxelles

Le traditionnel marché de Noël et ses 240 chalets, ont, cette année encore, pris leurs quartiers sur la place Sainte-Catherine et dans son prolongement ainsi qu’au niveau de la Bourse et de la place De Brouckère. Une patinoire a été installée sur cette dernière tandis que les curieux pourront s’essayer au curling place de la Monnaie. Au total, trois pistes seront accessibles dans une ambiance de village "après-ski".