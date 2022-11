Drop zone trottinettes, parkings, apps...: voilà le plan mobilité des Plaisirs d’Hiver pour ne pas vous engluer dans le trafic vers les chalets

+ LIRE AUSSI | Sauna, curling, chants inuits, nouveaux lieux et Magritte… : 5 choses à savoir sur les Plaisirs d’Hiver 2022

Le train: option N°1

Un vin chaud en gare de Plaisirs d’Hiver ? Sachez-le: pour gagner le plus gros événement bruxellois de l’année, la Ville vous conseille fortement le train. Bart Dhondt n’en fait pas mystère: "On a l’entrée la plus confortable de tout le pays: la gare de Bruxelles Central. Je ne connais pas beaucoup d’événement d’ampleur équivalente pouvant compter sur une gare qui connecte tout de suite les visiteurs à son site". Et de rappeler que certains parkings SNCB sont gratuits le week-end.

Voiture: pas de zone événement mais…

Le Bourgmestre Philippe Close (PS) prévient ceux qui crieraient d’avance à la politique anti-voiture: " On a 12.000 places en voirie et 12.000 en parking public à Bruxelles ". On se souvient qu’en 2021, les rues adjacentes étaient passées au tarif " événement ", soit quelque 10€ de l’heure et 45€ pour un maximum toléré de 4h30. Rien de tout ça en 2022. Mais sachez-le: depuis l’entrée en vigueur du nouveau plan de stationnement de la Ville en mai, garer en voirie dans le Pentagone (zone grise) revient plus cher que dans certains parkings publics. Soit 2€ la première heure et 3€ pour chaque heure supplémentaire avec un maximum de 4h30. À ce tarif, le grog n’a pas le temps de refroidir. "On mise sur cet effet dissuasif du tarif voirie", glisse-t-on au cabinet Dhondt. "Si la circulation redevient problématique dans le quartier parce que les automobilistes s’obstinent, on garde la zone événement sous le coude".

Vous voilà avertis. "On incite donc les visiteurs à se parquer le plus loin possible de l’événement", insiste Bart Dhondt. "On dirigera les automobilistes vers les parkings publics dès le Ring". Ainsi, les parkings de transit (P + R) Ceria et Crainhem (3€) seront gratuits aux détenteurs de tickets STIB ou De Lijn ainsi que durant les week-ends de Plaisirs d’Hiver (du 25/11/2022 au 1/01/2023). Restera à prendre le métro. Plus près des chalets, la Ville mise sur les parkings publics labellisés Interparking des frontières du Pentagone, soit ceux des zones Rogier (Botanique, City 2, Passage 44 ou Rogier), 2 Portes (Toison d’Or, 2 Portes et Entre Deux Portes) ou Loi. "Tout ça, c’est à 10 minutes à pied de l’événement", appuie Dhondt. Ces parkings, à l’écart du marché de Noël proprement dit, doivent vous éviter les files aux alentours de De Brouckère et du Mont des Arts.

Un guidage dynamique

Outre le plan interactif sur le site des Plaisirs d’Hiver, la Ville vous conseille fortement de brancher vos app Waze ou Google Maps pour vous guider durant le mois du marché de Noël. "Outre la prise en compte de l’événement dans Waze, nous avons prévu des pop-ups et alertes publicitaires dans les apps pour guider les automobilistes et leur suggérer de contourner l’événement", détaille Dhondt. Un dispositif de guidage sera aussi déployé sur les réseaux sociaux.

Trottinettes: drop zone et interdiction

La Ville teste les drop zones dans le centre pendant Plaisirs d’Hiver. ©ÉdA – Julien Rensonnet

C’est une première à la Ville de Bruxelles: les Plaisirs d’Hiver servent de test à l’application de la drop zone pour les usagers de trottinettes électriques en libre-service.

On vous rappelle le principe: si vous ne rangez pas votre engin dans l’une des zones aménagées à cet effet, l’opérateur vous empêche de terminer votre course. Et le compteur continue de tourner. Bart Dhondt prévient: "Les trottinettes seront interdites sur le Vismet" durant l’événement. Mais pas les tartiflettes.

STIB et vélo: pour arriver au plus près

Plaisirs d’Hiver est évidemment accessible via la STIB ( trams 3 et 4 arrêts Bourse et De Brouckère, métros 1 et 5 arrêt De Brouckère).

Quant aux cyclistes, ils pourront garer gratuitement dans les parkings vélos sécurisés de Bourse et De Brouckère. D’autres zones réservées aux deux roues sont aussi prévues en bordure du site.