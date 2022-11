1,25 million de visiteurs au mois d’octobre : Good Move n’a pas nui à la fréquentation du centre de Bruxelles (INFOGRAPHIE)

Cette fréquentation d’octobre est supérieure de 13,6 % à celle du mois de septembre mais, aussi et surtout, de 4,8 % à celle du mois de mai, de 6,4 % à celle du mois de juin et de 5,6 % à celle du mois de juillet. Ainsi, sur le 1,25 million de visiteurs, 325 000 (27 %) sont des Belges, 433 000 des Bruxellois (35 %) et 482 000 (38 %) des touristes venant de l’étranger. Plus en détail encore, les Belges viennent essentiellement du Brabant flamand mais aussi du Brabant wallon et d’Anvers. Le mois d’octobre a également vu plus de Belges et de Bruxellois fouler l’hypocentre ville que le mois précédent.

991 000 personnes rue Neuve en octobre

Ces chiffres font dire à l’échevin en charge des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles que “l’implémentation de la maille Good Move dans le Pentagone (le 16 août 2022, NDLR) n’a pas eu d’impact négatif sur la fréquentation de l’hypercentre-ville. Ces comptages montrent que cette bonne dynamique s’inscrit dans la lignée de la reprise économique constatée au mois de juin. Cela prouve aussi et surtout que le centre-ville est accessible, que les clients belges n’ont pas déserté le centre”, se réjouit Fabian Maingain (Défi), qui n’affiche pour autant aucun triomphalisme. “Good Move continue de poser certaines difficultés et je ne nie pas les difficultés liées aux travaux sur la petite ceinture mais, à la différence du débat très conservateur porté par le MR et le PTB, la Ville de Bruxelles privilégie les adaptations rapides afin d’améliorer la fluidité entre les quartiers.” Tandis que la petite ceinture sera 100 % rouverte à la circulation dès ce 25 novembre.

Fréquentation du centre de Bruxelles en 2022 ©IPM Graphics

Afin d’affiner encore plus son analyse, la Ville de Bruxelles utilise désormais un système de comptage complémentaire à celui effectué par Proximus, qui reste néanmoins le plus fiable actuellement. Il permet d’affiner encore plus la fréquentation, quasiment par artère commerciale. Ainsi, un système de capteurs Wifi déployé dans la rue Neuve détecte le nombre brut de personnes dans une artère une fois par heure. Les données sont extrapolées via des tests comparatifs de comptages physiques. Il a permis de constater la présence de 991 000 visiteurs (hors dimanche et heures d’ouverture) sur l’artère commerciale la plus fréquentée du pays au mois d’octobre – habitants et travailleurs compris donc – en hausse de 4 % par rapport au mois d’octobre 2021.

Sur le piétonnier, le calcul a cette fois-ci été fait via Mytrafic, qui comptabilise chaque visite de plus de dix minutes dans la zone. Les habitants et travailleurs sont exclus du comptage. "La fréquentation y a dépassé, en moyenne, le million de visiteurs avec certains pics allant jusqu’à 1,7 million”, détaille l’édile. Le quartier des Marolles a lui dépassé le million de visiteurs (1,2 selon Mytrafic) en octobre, boosté par les vacances de la Toussaint qui a vu passer 350 000 personnes tandis que le Vismet et la place Sainte-Catherine ont reçu 390 000 visiteurs (Proximus), soit une hausse de 13 % par rapport au mois de septembre.

“Les 117 millions de la Région ne suffiront pas”

Ces “très bons chiffres de fréquentation” ne signifient pas que les chalands dépensent autant qu’avant. “Je suis inquiet pour la santé économique du centre-ville”, poursuit Fabian Maingain. “Je ne compte plus les commerçants en panique. L’impact de la crise énergétique et inflationniste a un double impact, à la fois sur le chiffre d’affaires des commerçants et sur le pouvoir d’achat des clients.” Pour l’échevin bruxellois, les 117 millions d’euros de primes promises par le gouvernement bruxellois pour alléger la facture énergétique des entreprises ne suffiront pas. “Il faut bloquer les prix de l’énergie. Nos voisins l’ont tous fait. La Belgique n’est pas une île. Sans cela, je ne vois pas comment nos entreprises pourront s’en sortir.”

Il dénonce, enfin, l’opposition entre Ecolo et le MR, tous deux membres de la majorité fédérale. “On constate clairement que deux dogmes s’opposent : Ecolo qui s’arrange du prix élevé de l’énergie pour forcer le changement de comportement des Belges, des entreprises, etc. et le MR qui reste dans un conservatisme pro-nucléaire. Ceci se fait au détriment de la santé économique de notre pays, au détriment du pouvoir d’achat des Belges alors que l’urgence pour nos entreprises est absolue.”