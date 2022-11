Le salon InterClassics fête les 75 ans de Ferrari (vidéo)

Une vingtaine de voitures sur le stand des 75 ans de Ferrari. Mais beaucoup d’autres, à vendre, dans les 3 halls du salon. ©Jacques Duchateau

Youngtimers

Mais la particularité de ce salon, c’est que l’amateur de voitures anciennes, qu’elles soient d’avant-guerre ou des années 80, pourra trouver son bonheur et l’acquérir. La plupart des exposants sont des professionnels du secteur qui proposent ici leurs plus belles pièces.

On trouvera aussi des artisans, carrossiers, réparateurs, selliers, qui permettront à chacun de redonner l’éclat de la jeunesse à des bolides parfois centenaires.

À côté des Bugatti, Porsche ou Panhard, on trouve aussi des 2CV, Golf GTi, VW Combi ou Peugeot 504. Des autos que l’on appelle youngtimers, des ancêtres récents, et qui raviront tous ceux qui ont envie de revivre la nostalgie de leurs jeunes années.

On peut même trouver de quoi décorer son garage. ©Jacques Duchateau

"Quand on a comme moi la cinquantaine, poursuit Réginald Wets, on a envie de retrouver la voiture qui nous faisait rêver lorsque l’on avait 18 ans ou même la voiture de papa." Des autos simples, vintage et surtout fiables. Ce que ne sont pas toujours les voitures d’avant 1960. Elles sont aussi relativement abordables, puisque l’on en trouve à moins de 10 000 €.

"La voiture ancienne est un achat coup de cœur, mais c’est aussi un investissement bien plus intéressant qu’un placement à la banque". Et quand en plus l’investissement fait vibrer le cœur et les entrailles, c’est juste magique.

Ferrari suscite toujours autant d’émotion et de passion. ©Jacques Duchateau

« Interclassics Classic Car Show Brussels 2022 », à Brussels Expo jusqu’au 20 novembre 2022, de 16 à 20 €, gratuit en dessous de 12 ans.