La Porte de Hal va-t-elle être vendue?

"La seule chose que nous pouvons décider, c’est d’arrêter de l’utiliser. Nous l’expliquons au secrétaire d’État pour qu’il puisse comprendre notre position et notre volonté de récupérer du personnel", précise Verbergt.

Il revient donc au secrétaire d’État et à la Régie des Bâtiments de décider de l’avenir de l’édifice, et de voir s’il doit être vendu. Pour les Musées royaux d’Art et d’Histoire, la Porte de Hal était devenue un gouffre financier et le nombre de visiteurs ne permettait pas de rester à flot.