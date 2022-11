Bruxelles : la controversée statue "l’homme de l’Atlantide" va quitter l’avenue de la Toison d’Or

Bientôt fini la controversée statue, "l’Homme de l’Atlantide", qui trône sur une fontaine de l’avenue de la Toison d’Or depuis 2002 et qui, en deux décennies, a fait l’objet de nombreuses critiques. L’œuvre, située au cœur d’une des plus grandes artères commerçantes de la capitale, représente un homme au faciès monstrueux, muni d’un bec et une sorte de masque de plongée, le corps marqué de griffes ou nageoires.