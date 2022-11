Les voitures ne pourront plus circuler sur le site de Tour & Taxis dès 2023

L’entrée principale de Tour & Taxis, située au 86c de l’avenue du Port, ne sera plus accessible aux voitures à partir de l’année prochaine. Le passage sera toutefois élargi afin de donner un accès plus généreux aux piétons et aux cyclistes voulant rejoindre la place de la Musique ou le parc Tour & Taxis. Le service de navette reliant le quartier à la gare du Nord ne s’arrêtera plus devant l’Entrepôt royal. Les nouveaux arrêts se situeront sur l’avenue du Port et sur la rue Picard où se trouveront également une zone de stationnement réservée aux taxis et aux livreurs.