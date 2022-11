Les faits se passent dans la soirée du 8 novembre. La police est alertée vers 18h30: un rodéo driver circule dangereusement près de la rue Alfred Stevens. "Peu de temps après, le véhicule immatriculé à l’étranger est repéré au square Prince Léopold", continue la communication de la police.

Les hommes en bleu "exhortent" le conducteur à s’arrêter. Mais ce dernier prend la fuite. Une course-poursuite s’ensuit. "Le conducteur ignore plusieurs feux rouges et met gravement en danger la sécurité des piétons et autres usagers".

De retour dans la rue Alfred Stevens, "le conducteur finit par perdre le contrôle et percute une borne et un vélo. La patrouille intercepte conducteur et passager". Le comble, c’est que le fou du volant nie avoir été au volant pendant la poursuite. La zone Bruxelles Ixelles n’en a cure: permis retiré pour 15 jours et voiture saisie.