Les étudiants aussi font la grève générale: «Les entreprises énergétiques nous foutent dans la merde» (photos)

"Les étudiants sont de plus en plus touchés par l’inflation et les coûts de l’énergie. Les entreprises énergétiques qui réalisent des profits inédits les foutent dans la merde, comme les travailleurs", grince Florian Gillard, foulard écarlate au cou. "D’autant plus que la réforme du Décret Paysage durcit les conditions de réussite, ce qui allonge les études et nous enfonce dans la précarité". Isis Pohl, qui bosse à la permanence sociale de l’USE à l’ULB, embraye: "Depuis la réforme, les demandes explosent au guichet. Les loyers augmentent. Le coût des études aussi. On oriente de plus en plus d’étudiants vers le CPAS. Alors qu’il n’est pas destiné aux étudiants".

Les colis alimentaires se multiplient. Les étudiants qui recourent au Service social de l’ULB ont grimpé de 25% depuis le covid. De plus en plus, le job devient une nécessité. "Le quota d’heures permises aux jobistes a été augmenté. Mais c’est Aberrant", pointe Florian Gillard. "On est moins en cours, les risques d’échec augmentent. Ce sont les plus précaires qui en souffrent".

Isis Pohl et Florian Gillard, représentants de l’Union Syndicale Étudiante, estiment que le Décret Paysage joue aussi un rôle dans la précarisation de certains étudiants à l’ULB. ©ÉdA – Julien Rensonnet

La guerre pour les logements abordables

Le pécule engrangé par un taf de 2 mois cet été dans un supermarché de Namur permet à Elanor de couvrir ses frais cet automne. "Je ne trouve pas de logement. Je cherche à 400€ max. Mais y a plus rien en dessous de 500, même dans des colocs à 5 ou 6", déplore l’étudiante en langue romanes. "Et c’est la guerre: à chaque visite, je recroise les mêmes têtes. Pour l’instant, je dors à gauche à droite chez des potes. C’est pas l’idéal pour étudier. Je cherche un job: je suis prête à manquer les cours pour payer mon loyer".

Même discours chez Lucile. "Ma mère me donne 100€ par mois. Mais avec cette crise, sa facture gaz va augmenter. Elle doit aussi financer mon frère". Avec un loyer passé de 340 à 390€ par mois et des charges à 300€ dans sa coloc de 3, l’étudiante en psychologie travaille donc comme gardienne d’enfant. "Je ne refuse jamais. Je loupe les cours parce que je fais passer ce job en priorité. Avec mon stage cette année et le mémoire, je n’arrive pas à tout faire".

Elanor et Lucile, étudiantes à l’ULB, se disent durement touchées par la hausse des coûts de l’énergie dans un contexte de raréfaction du logement étudiant abordable à Bruxelles. ©ÉdA – Julien Rensonnet

L’USE estime le coût d’une année d’étude à 10.000€. Elanor et Lucile déplorent un marché locatif privé hors de portée alors que la place assise et chauffée dans les salles et bibliothèques de l’ULB est aussi rare qu’un étudiant sobre à la Saint-V. "Y a plus place. L’univ n’a plus de budget. Ça se ressent". Certains profs affilés à la CNE et à la CGSP Enseignement Recherche sont d’ailleurs du piquet. "On collectivise au maximum les luttes", reprend Florian Gillard. "Le nombre d’étudiants augmente chaque année. Et avec cette crise, l’ULB va payer une facture énergétique de 6 millions d’euros. C’est du financement en moins pour les profs". Le syndicat étudiant réclame donc un blocage des prix de l’énergie, des loyers, financement qui tient compte du boom étudiant plutôt que "l’enveloppe fermée" ou encore un "salaire étudiant" contre la précarité.

4h de trajet pour nettoyer les toilettes

En bas du campus, un drapeau rouge flotte le long de l’avenue Roosevelt, salué par quelques klaxons. Des représentants du personnel d’entretien se joignent aux étudiants. "Les mesures de nos gouvernements, c’est de la merde. La vie devient hyper chère. On arrive tout juste au bout des factures chaque mois", se plaint Sully. Bonnet et blouson rouges, l’homme représente un secteur du nettoyage qui pèse 85 emplois à l’ULB. Tous via sous-traitants. "Le salaire plafonne à 2.000€ à tout casser", arrondit Beccet, qui part chaque jour de Schaerbeek à 5h15 pour nettoyer auditoires, cantines, couloirs et sanitaires de l’ULB dès 6h. "Dans le nettoyage, on fait face à une pénibilité du travail. Mais aussi au stress des contrôles, par les chefs d’équipe et les brigadiers du client. Ça augmente le stress pour terminer dans les temps. Tout ça avec des effectifs qui se réduisent. Alors que la surface, elle, ne diminue pas".

Sully témoigne de la pénibilité du job de technicien de surface à l’ULB. Le métier concerne 85 personnes à l’université bruxelloise. ©ÉdA – Julien Rensonnet

Problème neuf depuis le Covid, le télétravail se renforce encore avec la crise énergétique. "Certains clients décident de laisser des locaux fermés le vendredi. Éclairage, chauffage et gaz sont fermés", éclaire Mohamed. "Nous, on vient pas. On perd de l’argent". Beccet relaye: "Certaines collègues viennent de Charleroi, Louvain, Alost. C’est parfois 4h de transport par jour. À des horaires où le train n’est pas possible. Mais nos frais de transport n’augmentent pas". Noria opine. "C’est un secteur pénible. On respire des produits, des microbes dans les toilettes". Et l’augmentation de la population étudiante ne facilite pas les choses. L’ULB a gagné près de 7.500 inscrits de 2019 à 2022. Beccet: "Avec ces étudiants en plus, ça fait plus de circulation, et plus de crasse".