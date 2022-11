L’hôtel Belmont, immeuble «délabré régulièrement squatté» du quartier Alhambra, sera transformé en 13 appartements et 43 studios (photos)

L’hôtel Belmont, un ancien établissement du boulevard d’Anvers à Bruxelles, va se refaire une nouvelle jeunesse. C’est ce qu’annoncent ce 7 novembre 2022 ses promoteurs, les Louvaniste de Dyls. Le nouvel immeuble en bord de Petite Ceinture, dans le quartier Alhambra, comptera 13 appartements et 43 studios meublés ainsi qu’un espace commercial. Il sera bâti sur l’emplacement de l’hôtel et de deux maisons mitoyennes. "Le complexe cible étudiants et starters", assure le communiqué.