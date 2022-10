30 mineurs logés à l’hôtel par la Ville de Bruxelles: « On ne pouvait pas les laisser dormir une fois de plus en rue »

La Ville de Bruxelles a décidé d’offrir un hébergement en hôtel, ce jeudi soir, à 30 mineurs étrangers non accompagnés (Mena), parmi les 60 qui n’ont pas obtenu une place dans un centre Fedasil. Les trente autres ont été pris en charge par les associations d’aide aux migrants. "On ne pouvait pas laisser ces mineurs dormir une fois de plus dans la rue", a déclaré à Belga Wafaa Hammiche, attachée de presse du cabinet du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close. "La solution d’un bâtiment à Ixelles a été trouvée par les associations pour les prochains jours", a-t-elle précisé.