Deux voitures carbonisées sur le seuil du commissariat des Marolles à Bruxelles: «Réponse de la justice?» (photos)

Les pompiers ont été appelés mercredi 19 octobre vers 3h pour deux voitures en feu à l’angle de la rue de l’Hectolitre et de la rue Sainte-Thérèse. "Nous avons envoyé un camion de pompiers sur place, qui a éteint les deux véhicules en feu", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Les voitures ont été gravement endommagées. Il n’y a pas eu de blessés. La cause exacte doit encore faire l’objet d’une enquête plus approfondie".

Selon le syndicat de police SLFP, il s’agit d’incendies volontaires. Sur Twitter, il a fait le lien entre ces incendies et les contrôles de police qui ont eu lieu récemment dans le quartier. "Des contrôles ont été effectués dans les Marolles à Bruxelles ces derniers jours. Cela n’est manifestement pas apprécié. Réponse de la justice ?", interpelle le SLFP.