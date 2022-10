Lamentable: un garçon de 10 ans victime d’un vol place Rouppe à Bruxelles, pour un butin vraiment dérisoire

"Le garçon était sorti de chez lui pour aller à la banque, puis faire quelques courses dans une boucherie", rapportent les policiers. "En rentrant chez lui à vélo, sa chaîne s’est détachée du pignon. Lorsqu’il s’est arrêté pour la remettre en place, le garçon a été abordé par un homme et une femme. Le couple l’a menacé et a exigé qu’il donne son argent. L’enfant, complètement sous le choc, leur a remis 20 euros, après quoi le couple a pris la fuite".

La femme rend les 20€

Heureusement, à peine quelques secondes plus tard, le garçonnet a le réflexe d’arrêter une patrouille de la zone Bruxelles Capitale Ixelles. "Il a pu désigner le suspect, permettant aux policiers de l’arrêter". Dans la suite, "le garçon a été emmené au poste de police où il a reçu l’attention nécessaire". Ce n’est pas tout: "La femme, qui avait réussi à s’échapper, a pu être identifiée et a été arrêtée lors d’une perquisition peu de temps après. Elle a immédiatement reconnu les faits et a également remis les 20 euros volés".

Les deux suspects ont été mis à la disposition du parquet après leur interrogatoire.

Une belle surprise

L’histoire se termine bien. En effet, le lendemain, les policiers concernés ont été contactés par la mère de la victime. "Elle a demandé s’il était possible d’organiser une rencontre entre son fils et les agents qui sont intervenus. La surprise a été grande lorsque le garçon et sa mère sont arrivés avec une grosse boîte de chocolats en guise de remerciement". Une "photo de famille" a ensuite immortalisé l’instant devant les portes du commissariat du Marché au Charbon, dans le centre-ville de Bruxelles.

"Ce n’est pas tous les jours que nous pouvons vraiment faire la différence pour une victime, mais sur ce coup-là, nous avons réussi", a conclu l’un des inspecteurs intervenants.