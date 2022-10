Liaison piétonne entre Bruxelles-Nord et Tour et Taxi, un tram «dans les années à venir»…: ce que la passerelle Suzan Daniel va apporter

+ LIRE AUSSI | Qui est Suzan Daniel, qui donne son nom à la nouvelle passerelle sur le canal ?

Dès ce mardi donc, il sera possible de traverser le canal au niveau du boulevard Simon Bolivar et de la rue Picard. Fini le détour par le pont du Bassin Vergote ou le pont Sainctelette: les voyageurs venus des quatre coins de la Belgique pourront en ligne droite passer de la Gare du Nord au site multifonctionnel de Tour & Taxis.

"Le pont Suzan Daniel participe au renouveau des abords du canal de Bruxelles en un lieu plus convivial et plus accessible aux transports en commun et aux modes de transports doux et actifs", nous explique la porte-parole de Beliris, qui précise que le pont sera "un élément central du futur réaménagement du quai des Matériaux en un espace vert et récréatif", également porté par l’institution fédérale.

Le nom Suzan Daniel a pour rappel été choisi en l’hommage à cette Bruxelloise figure du mouvement LGBT, décédée en 2007.

Des bus… et "dans des années" un tram

Les voitures seront bannies du pont. Seuls seront autorités les piétons, cyclistes et transports en commun. Le pont est composé de deux bandes de circulation, nous précise Beliris: une voie de 7 mètres pour les transports faite d’asphalte, et une "zone cyclopiétonne" de 6 mètres avec un revêtement en bois.

Ce pont offrira de nouvelles possibilités aux transports de la STIB. Dès ce mercredi 5 octobre, deux lignes de la STIB vont emprunter le pont: le bus 14 (entre Jette et la Gare du Nord) et le 20 (entre Berchem-Sainte-Agathe et la Gare du Nord).

Un tram est également prévu… mais il faudra être patient. "Dans les années à venir, une nouvelle ligne de tram, actuellement à l’étude à la STIB, empruntera le pont", nous confirme la porte-parole de l’institution fédérale. La ligne ira de la station Belgica à la Gare Centrale en passant par la Gare du Nord.

La STIB nous précise que les infrastructures nécessaires au passage d’un tram "ont déjà été placées dans la structure du pont". L’implémentation du tram ne nécessitera donc, selon Beliris, qu’une "fermeture de courte durée" pour la partie "transport public", la voie cyclopiétonne restant accessible.