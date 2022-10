La Ville de Bruxelles voudrait un coworking et un horeca à l’Hôtel Continental

La Ville recherche donc un occupant pour une occupation temporaire des locaux délaissés par la Régie. L’ambition est de ne pas laisser le bâtiment vide dans l’attente d’un projet pérenne. Les autorités ont d’ailleurs une idée assez précise de l’occupant souhaité. "Nous souhaitons voir s’installer des espaces de coworking à destination du monde associatif et pourquoi pas un horeca pour le rez-de-chaussée", plaide Lydia Mutyebele, Échevine de la Régie foncière (PS).

La durée d’occupation prévue est de "minimum un an et demi". Les surfaces brutes du bâtiment représentent un total de 3.725m2 répartis sur 6 étages. Les candidatures sont attendues par la Régie foncière jusqu’au lundi 14 novembre 2022 à 14h.

Dans le futur, la Ville projette via sa Régie foncière une revalorisation de la "pointe" du Continental via un bail emphythéotique signé avec un investisseur privé. L’élaboration (études, permis) du projet final devrait durer "12 à 18 mois", soit l’intervalle prévu pour l’occupation temporaire. Ensuite, l’ancien hôtel devrait accueillir "à terme des commerces, activités productives et bureaux".