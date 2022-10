Voici à quoi ressemblera le camp de base des scouts nautiques bruxellois dans le port de Bruxelles (photos)

La patrouille de scouts marins compte 71 membres. Ses projections estiment qu’elle pourrait grimper à 100 têtes. Depuis 2017, elle centralise ses sorties sur le canal depuis un terrain situé à côté du pôle nautique, près du pont Van Praet. C’est le Port de Bruxelles qui met cet espace à disposition. Cependant, celui-ci n’est jusqu’ici équipé que de containers. De quoi craindre le froid après la navigation. D’où une longue recherche de solution pour une base permanente.

Les scouts vont s’installer durablement en bord de canal, sur un terrain du Port de Bruxelles. ©Cabinet Smet

Celle-ci viendra d’une subvention de la VGC permettant la construction d’une "salle de réunion modulable". Il s’agit d’un espace chauffé et isolé de 60m². "Une nouvelle toiture sera installée sur les conteneurs maritimes actuels afin qu’ils puissent servir d’espace de stockage", développe le cabinet Smet.

Le tout a été dessiné par Fast Forward Architects. "Avec les jeunes, nous avons opté pour un bâtiment en bois solide et modulaire, qui s’intègre discrètement dans la berme verte le long du canal. Nous supprimons les revêtements en excès et nous utilisons des haies pour rendre le tout esthétique et vert, y compris les toits verts", expliquent les architectes.