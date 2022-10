Remco Evenepoel: la Grand-Place de Bruxelles acclame le cycliste victorieux (vidéos)

Le champion cycliste avait été accueilli à l’hôtel de ville peu de temps auparavant par le bourgmestre Philippe Close, après avoir été honoré en tant que citoyen d’honneur dans sa ville natale de Dilbeek (Brabant flamand) plus tôt dans l’après-midi. Il s’est notamment vu remettre un nouveau vélo et un casque. Ensuite, Evenepoel et sa fiancée Oumi Rayane sont partis pour la Grand-Place dans une voiture décapotable. Il s’agissait d’un véhicule personnalisé avec deux bandes arc-en-ciel et des références au maillot de champion du monde d’Evenepoel et au maillot rouge de leader de la Vuelta.

Remco Evenepoel à Bruxelles

Le champion cycliste a été rejoint sur le balcon par plusieurs coéquipiers, dont Iljo Keisse, Yves Lampaert et Pieter Serry.

Plusieurs centaines de cyclistes avaient accompagné Evenepoel dans son trajet depuis la commune du Brabant flamand jusqu’à la capitale, tandis que de nombreux autres supporters l’attendaient déjà sur la Grand-Place.