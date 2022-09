Le parcours gravite essentiellement autour du domaine royal de Laeken et le long du canal, avec une incursion vers Vilvorde et vers Jette, à travers le parc Roi Baudouin. Il démarre près de l’Atomium et se termine au stade Roi Baudouin. Il prévoit aussi le franchissement du pont Van Praet, ce qui n’est jamais une bonne nouvelle pour le trafic.

La STIB prévient donc que "plusieurs lignes de bus ne pourront circuler ou verront leur trajet adapté" durant le temps de la course. Celle-ci comprend aussi un semi-marathon et un jogging de 10km, ce qui risque de drainer pas mal de coureurs. "Ces mesures seront d’application depuis le début du service jusqu’en début d’après-midi. La STIB conseille dès lors d’opter pour le métro ou le tram". Les lignes de bus adaptées sont les lignes circulant à Laeken. "La ligne de métro 6 ainsi que plusieurs lignes de trams permettent de rejoindre le quartier".

Les lignes 58 et 88 ne seront pas exploitées. Ce sont les travaux de montage des lignes d’arrivées qui les en empêchent. "La ligne 58 circulera à partir d’environ 13h15 et la ligne 88 à partir d’environ 10h45. La ligne 88 restera toutefois déviée entre Pouchkine et Gare du Nord jusqu’à environ 12h", précise la STIB.

Plusieurs lignes seront déviées ou limitées durant la matinée: 13, 14, 20, 46, 53, 56, 83, 86, 88 et bus navette 19.

Ainsi, les lignes 13 et 83 seront déviées entre Square du Centenaire et Bonaventure/Audrey Hepburn via l’avenue de l’Exposition, la ligne 14 sera limitée à Gare de Jette et sera déviée entre Picard et Gare du Nord via Yser et Rogier, la ligne 20 sera déviée entre Ribaucourt et Gare du Nord via Yser et Rogier, la ligne 46 sera déviée entre Yser et Glibert via Rogier et la Gare du Nord, la ligne 53 sera déviée entre Riethuisen/Simpson et De Wand, la ligne 56 sera coupée en deux tronçons (d’une part entre Buda et Heembeek, et d’autre part entre Verboekhoven et Schuman), la ligne 86 sera déviée entre Pouchkine et Ribaucourt, la ligne 88 sera déviée entre Pouchkine et Gare du Nord à partir de sa mise en service. Enfin, le bus navette qui remplace le tram 19 sur une partie de son trajet sera dévié entre Miroir et De Wand.

Les lignes seront progressivement rétablies entre 10h30 et 14h30, au fur et à mesure du passage de la course.