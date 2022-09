Les boxes ne seront pas prêts: «la blague belge continue» et le procès des attentats de Bruxelles pourrait être reporté

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles, Laurence Massart, a arrêté, jeudi matin, une liste de 372 témoins qui seront cités à comparaître devant la cour, dès le 13 octobre prochain, dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Cette date n’est cependant plus une certitude absolue à l’heure actuelle. En effet, la présidente a lu, lors de l’audience jeudi, un courrier qui lui a été adressé par le SPF Justice, annonçant que les boxes des accusés ne pourront pas être réaménagés pour le 10 octobre, date de la constitution du jury. Vendredi passé, la présidente avait ordonné le démontage des boxes dans leur configuration actuelle, car ceux-ci violent certains droits de la défense. Ces cages de verre, individuelles et entièrement fermées, ne permettent notamment pas une communication directe entre les accusés et leurs avocats.