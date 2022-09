+ TOUJOURS EN COURS | Expo ludique et familiale au MIMA: des milliers de Rubik’s Cube assemblés par l’artiste Invader pour (re)composer des tableaux célèbres et des figures de la culture pop (jusqu’au 8/01/2023). Autre expo familiale: humez le confort princier des trains royaux au Train World (jusqu’au 22/01/2023). Sans oublier la star du manga Naruto qui s’expose au CBBD (jusqu’au 13/11/2022).

+ MAIS ENCORE | En manque d’idée? N’hésitez pas à surfer dans notre page "agenda" bruxelloise: certaines sorties n’y ont pas de date de péremption

Liaisons dangereuses entre terre et ciel

©Wolubilis

Décollage immédiat ce week-end: ça va voller haut à Wolubilis et dans son quartier. Incontournable rendez-vous familial, les Fêtes Romanes reviennent défier la gravité tout le week-end à Woluwe-Saint-Lambert. Les arts de la rue se déploient là-bas sur 11 scènes (!!) pour des dizaines de spectacles, contes, danses, tours de magie, théâtres de marionnettes ou d’objets. Vous assisterez à une évasion, à un massacre, à une odyssée et à des liaisons dangereuses. Rencontrerez un chien poète, un marquis volant, des sportifs dopés, un cacheteur au bord du burn-out et un pickpocket. Et suivrez même une initiation à l’aéronautique de papier en milieu urbain. Un marché des créateurs et un village vert complètent l’offre infinie de ces deux jours festifs.

+ " Fêtes Romanes ", ces 24 (14h-20h) et 25 septembre (12h30-18h30) à Wolubilis et alentours, cours Paul-Henri Spaak 1 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, programme complet et plan à télécharger et imprimer.

Oli, Benja, Lous, Steph, Chris et vous

Énorme concert ce vendredi sur la Grand-Place . Bigflo & Oli, Benjamin Biolay, Lous and the Yakuza, Christophe Willem, Charles, Stephan Eicher, Zap Mama ou encore Sofiane Pamart célèbrent avec vous la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout ce beau monde se produit gratos, ce qui devrait attirer pas mal de fans. Le pavé bruxellois sera bouclé dès 18h ce 23 septembre et le périmètre interdit "si la capacité de la Grand-Place devait être atteinte".

©Fédération Wallonie-Bruxelles

La Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles se décline aussi ailleurs dans Bruxelles ce week-end et après. Rayon musique, pointons le "conte électronique" de Cloé du Trèfle et Lisette Lombé au Brass ou une soirée noise, rock et punk au Magasin 4. Pas mal de séances de ciné gratuites aussi, dont des courts-métrages d’animation au Palace ou au Vendôme (le 27/09), des films belges au centre culturel de Schaerbeek ou à l’Espace Delvaux à Watermael-Boitsfort (28/09), un docu à la Tricoterie et même "C’est arrivé près de chez vous" au Stockel (27/09). Et tout ça est gratuit.

Le tigre est en eux

©Little KMBO

Emmener les (tout) petits au ciné n’est jamais facile. Trop de bruit, trop de complexité, trop de monstres et voilà les cauchemars qui s’invitent pour les enfants (et leurs parents). Heureusement, les Samedis d’Anima soignent ce tout jeune public en sélectionnant pour les adultes pressés un programme autrement mieux pensé que celui des algorithmes des plateformes de streaming. La saison 2022-2023 s’ouvre ce samedi 24 septembre avec un film primé à Annecy: "Le Tigre qui s’invita pour le thé", adapté d’un album jeunesse et accessible dès 3 ans. La saison, en 7 dates, se poursuit jusqu’à avril. "La plupart des programmes qui y sont présentés sont des exclusivités", promet l’équipe d’Anima. Dont deux séances de Noël, une plongée dans le monde du peintre Miro et "une trouvaille suédoise de 1974". Conseil de fan: ne tardez jamais à réserver. C’est que ce combo film + goûter + atelier est très couru.

+ " Les Samedis d’Anima ", jusqu’à avril à Flagey.

Le vieux Bruxelles en fête

©Quartier Saint-Jacques

Les agents Zeiven n’Alf et Sept et D’mi, vous connaissez? Il paraît que ces moustachus "tout droit sortis de Quick et Flupke" contrôleront les badauds de 7 à 77 ans ce week-end dans le quartier Saint-Jacques. Ces rues commerçantes de l’hyper-centre bruxellois, dont la tradition de l’artisanat remonte au Moyen Âge, invitent en effet à leurs deuxièmes Jacqueries, petit festival de rue qui doit dynamiser le coin. Au programme donc: humour, mais aussi musique et théâtre de rue. Les organisateurs prévoient des balades contées, des bulles géantes, une fanfare, des jongleurs, des crieurs de rue et des magiciens. Au café "Au Soleil", c’est le fameux historien Roel Jacobs qui racontera aux férus d’anecdotes et en brusseleir s’il vous plaît, l’histoire de ce quartier allant de Fontainas à l’AB jusqu’au boulevard de l’Empereur. Samedi, un bal folk se tient dans la rue du Marché au Charbon et dimanche, une rediffusion du dernier concert de Jacques Brel place de la Vieille Halle aux Blés.

+ " Les Jacqueries ", ces 24 et 25 septembre 2022 dans le quartier Saint-Jacques (visez la place de la Vieille Halle aux Blés ou le Manneken Pis), programme complet en ligne.

Des autographes à 50€

©Made in Asia

Les fans de manga et d’animation japonaise n’ont sans doute pas besoin qu’on le leur rappelle: Made in Asia, c’est ce week-end au Heysel. Le rendez-vous se présente comme le plus vaste événement consacré à la pop-culture asiatique du Benelux. Invités: des cosplayeurs internationaux, des youtubeurs, des gamers et des travailleurs de l’animation ou du jeu vidéo. Vous vous y mesurerez à Mario Kart, plongerez dans l’expo Zelda, Ghibli ou Goldorak, remonterez le temps sur de vieilles consoles, confectionnerez des spécialités coréennes, crayonnerez les basiques d’un personnage manga ou applaudirez des vedettes de la K-pop. Au rayon insolite: des décors de Dragonball pour assurer le selfie, des voitures téléguidées inspirées par le jeu Tokyo Drift ou une maison hantée.

©Heroes Comic Con

Et pour la première fois, Made in Asia est jumelé avec l’inédite Heroes Comic Con, une convention plutôt axée sur la culture américaine. Des acteurs de séries sont annoncés (de Stranger Things, The Crown, Grey’s Anatomy et plein d’autres) dont le Gollum du Seigneur des Anneaux Andy Serkis et Alyssa Milano, superstar de Charmed. Les photos avec eux sont possibles, mais pas données (de 40 à 100€ le selfie ou l’autographe!) Des villages de fans, un marché geek et des conférences sont au programme. Si vous venez armé, privilégiez la frigolite!

+ " Made In Asia " et " Heroes Comic Con ", les 24 et 25 septembre à Brussels Expo, événement avec tickets jumelés. Tickets week-end 31€, 19,50€ le samedi, 18,50€ le dimanche (prévente jusqu’à ce vendredi 23/09)