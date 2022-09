Bruxelles: voici à quel point chaque commune est «résidentielle» ou «commerciale»

Sur base des derniers chiffres publiés par Statbel le 13 septembre 2022, zoom sur ce qui fait l’ADN de la capitale.

1 Surtout des terrains résidentiels

Premier constat: en 2021, 31,10% (5.052 hectares) du sol bruxellois étaient destiné aux résidences contre "seulement" 9,08% pour l’ensemble de la Belgique.

Les terrains utilisés pour les transports et les communications (chemins de fer, voies publiques, aéroports,…) représentent 21,90% (3.557 hectares) de la surface de la région.

Enfin, bien que la région ne recense aucune terre agricole - une particularité nationale -, les forêts et autres terres boisées prennent plus de place (1.841 hectares) que les terrains dits "commerciaux" (731 hectares).

2 Watermael-Boitsfort, la moins «résidentielle»

Si Bruxelles est la région du pays avec le plus haut taux de terrains résidentiels, certaines communes de l’entité laissent beaucoup moins de place à l’habitant. Exemple le plus flagrant avec Watermael-Boitsfort où seulement 16,78% de la localité est occupée par des maisons ou des immeubles à appartements. Surprenant, surtout en comparaison avec la situation des communes voisines d’Etterbeek (46,95%) et Woluwe-Saint-Pierre (47,49%) où près de la moitié du sol est dévolu aux résidences.

3 Mais Watermael-Boitsfort, la plus «verte»

Mais si Watermael-Boitsfort se trouve être la moins "résidentielle" de toutes les communes bruxelloises, c’est aussi parce que les forêts et autres terres boisées y sont prédominantes (59,14%).

À l’inverse, dans le cœur de la région, la situation est toute autre puisque les espaces verts y sont pratiquement inexistants.

4 Saint-Josse-Ten-Noode, la plus «commerciale»

Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas la commune de Bruxelles qui affiche la plus grande proportion de terrains commerciaux de la région.

En effet, avec 12,65% de son sol occupé par des magasins et des bureaux, Saint-Josse peut être considéré comme le cœur financier de la ville devant… Saint-Gilles (9,61%) et Bruxelles (7,35%).

À Ganshoren, par contre, la situation est bien différente. Dans cette commune du nord-ouest de la capitale, les terrains commerciaux ne représentent que 0,93% de l’entité.

5 Evere, la plus «connectée»

Enfin, dernier constat, Evere est la commune bruxelloise où la proportion de terrains destinés aux transports et communications est la plus importante. Et pour cause, pas moins de 74,86% du sol de la localité est affecté aux chemins de fer et aux routes notamment.