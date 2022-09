Fin de l’éclairage de nuit au palais royal, double vitrage: le roi Philippe doit aussi faire des économies d’énergie

Le roi Philippe a donc décidé de prendre des mesures pour faire des économies. Depuis cette semaine, la façade du palais n’est plus éclairée durant la nuit et il a été demandé au personnel de la cour d’éteindre l’éclairage à l’intérieur dans la mesure du possible, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Des travaux sont également prévus dès cet automne pour rendre le lieu de travail officiel du roi moins énergivore. Le simple vitrage sera remplacé par du double vitrage, qui devrait permettre une meilleure isolation.

Le coût de ces travaux, qui devraient durer deux ans, est estimé à 5,5 millions d’euros. Et pour cause, la nature historique de ce bâtiment du XIXe siècle rend la moindre opération de rénovation très coûteuse, selon la Régie des bâtiments.

Des lampes LED et des panneaux solaires

Entre-temps, les éclairages du palais seront progressivement remplacés par des lampes LED. Des panneaux solaires pourraient également être installés, mais cela pourrait s’avérer compliqué en raison des nombreuses verrières qui surmontent le bâtiment. De tels travaux seraient plus faciles à réaliser au château de Laeken, où vivent le couple royal et sa famille.

Le roi Philippe n’est pas non plus insensible à la détresse du peuple. Son département des requêtes et des affaires sociales reçoit de plus en plus de demandes de soutien financier de la part de citoyens qui n’arrivent pas à payer leurs factures énergétiques. En 2021, le couple royal a répondu à 788 demandes de ce genre, remettant en moyenne 200 euros à chaque demandeur.