Encore une voiture contre une façade à Schaerbeek: un chauffeur fait un doigt d'honneur et finit sa course contre une maison de la rue Gustave Fuss

Le chauffeur précédemment cité avait percuté la façade d'une habitation de la rue Gustave Fuss. La police de la zone Bruxelles-Nord nous confirme que le véhicule "a priori" est "seul en cause". "Le conducteur ne conduisait pas sous influence et a été emmené au commissariat pour les devoirs judiciaires. Un passager a été légèrement blessé et emmené à l'hôpital pour y recevoir les soins nécessaires", nous indique la porte-parole de la zone. Une enquête doit "déterminer quelles sont les circonstances de l'accident".

La façade est endommagée, mais ne présente pas de risque d'effondrement. "L'homme qui habite la maison était sous le choc", nous explique Steve, qui dénonce un manque de sécurité dans la rue. "C'est une piste de course. Il y a beaucoup d'excès de vitesse, et rien n'est fait pour faire ralentir."