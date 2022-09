12.320 entrées par mois, 1000 repas par jour, 850 douches par mois: le Hub humanitaire bruxellois demande plus de moyens

"Il faut sortir des situations d’urgence pour mettre en place des mesures structurelles", a déclaré mardi, lors d’une conférence de presse, Lorenzo Durante Viola, coordinateur du Hub humanitaire. "Les besoins et services du Hub ont beaucoup évolué grâce à l’expertise que nous avons accumulée depuis 2017. Notre réponse se veut de plus en plus qualitative et adaptée aux besoins et vulnérabilités des bénéficiaires. Nous voulons leur donner un accueil digne et surtout qu’ils se sentent en sécurité ici", a-t-il poursuivi. Mais les subsides que le Hub reçoit ne sont plus suffisants, selon le coordinateur. David Vogel, responsable chez Médecins sans frontières, a déclaré partager ce constat.

Près de 1.000 repas par jour

"Actuellement, faute de moyens, le Hub est contraint de fermer deux jours par semaine", a également souligné Assmaa El-Ouahabi, porte-parole des associations bénévoles de distribution alimentaire. Le centre est acculé par les demandes sans cesse en augmentation d’aides alimentaires et de soins, notamment en raison d’un manque de places dans les centres bruxellois de Fedasil, l’agence fédérale pour l’accueil de demandeurs d’asile. Les associations et bénévoles sollicitent donc une aide financière des pouvoirs publics afin de pérenniser le Hub, devenu incontournable, selon eux, dès lors que Fedasil ne parvient plus à assurer ses missions. "La saturation du réseau d’accueil pour les demandeurs d’asile de Fedasil a ajouté une pression supplémentaire sur les activités du Hub. Entre juin et août 2022, notamment, les repas distribués chaque jour ont dépassé de plus de 200 la moyenne de 750 repas par jours depuis janvier", a affirmé Lorenzo Durante Viola.

Dans un ancien vaste entrepôt automobile, avenue du Port à Bruxelles, le Hub dispense chaque jour différents services à destination de migrants et de demandeurs d’asile qui n’ont pas pu obtenir de place dans les centres d’accueil de l’État belge. Des membres de dizaines d’ONG et d’associations, ainsi que quelque 60 bénévoles en moyenne, sont actifs quotidiennement. Ils préparent et servent des repas, donnent des vêtements, permettent aux migrants de se laver, traduisent les conversations, mais fournissent aussi différentes aides essentielles. Notamment, Médecins sans frontières assure des permanences pour offrir un soutien psychologique, Médecins du monde est présent pour prester des consultations médicales, la Croix-Rouge a mis en place un service téléphonique et de recherche de proches dont les migrants ont perdu le contact, SOS Jeunes-Quartier Libre AMO prend en charge les mineurs non accompagnés, etc.

Pointu

Au fil des ans, le Hub humanitaire a développé une aide de plus en plus pointue pour satisfaire la demande urgente, tout en tentant de rediriger au maximum les bénéficiaires vers des institutions et associations qui se sont professionnalisés dans ces aides ciblées (l’hébergement, l’aide juridique, l’aide médico-sociale, etc.). Aujourd’hui, le Hub enregistre 12.320 entrées par mois dont 2.150 visites dans les services spécialisés. Il distribue un millier de repas par jour et permet 850 douches par mois. Il a par ailleurs accueilli 261 nouveaux mineurs non accompagnés depuis janvier.