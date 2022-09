Deux bandes jaunes peintes sur le Ketje: Manneken Pis vandalisé

"Honteux!""Mais comment est-ce possible?""M’enfin!"Les internautes ne décolèrent pas ce dimanche 11 septembre sur Facebook. Ils déplorent que le Manneken Pis ait été recouvert de peinture jaune. Le Ketje est en effet apparu tout peinturluré ce week-end, deux épais traits de couleur lui barrant la tête et les jambes en diagonale. "La plus grosse insulte à faire à Bruxelles et aux Bruxellois. Cela ne doit pas rester impuni", se plaint encore un internaute.