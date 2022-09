Nouveau parc «Allée du Kaai» de 2,8ha le long du canal près de Tour & Taxis: chantier lancé le 19 septembre (photos)

Les diverses zones du parc seront reliées par une promenade longeant le canal et bordée de nombreux arbres. En partant de la place Sainctelette, les promeneurs rencontreront d’abord deux terrains multisports, jouxtés par l’ancien entrepôt "Ackermans", inclus dans le projet, qui abritera les gardiens du parc, des toilettes publiques, une salle d’animation et de la petite restauration.

Plus loin, un jardin constellé de bancs et de tables accueillera les flâneurs, qui pourront admirer, sous la nouvelle passerelle Suzan Daniel, les figures des utilisateurs d’un skatepark. Enfin, en face de Tour & Taxis, une grande pelouse bordée d’une terrasse en bois sera aménagée et quelque 126 arbres seront plantés.

10.000m2 de béton végétalisés

Le parc «Allée du Kaai» doit réunir aires de jeu, promenade, zones ombragées et terrains de sport le long du canal, près de Tour & Taxis. ©Beliris

"Je me réjouis que ce parc se concrétise car ramener des espaces de nature, de fraîcheur et de détente dans les quartiers centraux de Bruxelles est une de mes priorités", s’est enthousiasmé Alain Maron, ministre bruxellois de l’Environnement. "Ici, 10.000 m² de sol bétonné seront végétalisés, un sérieux plus pour permettre un meilleur écoulement de la pluie et réduire la chaleur."

Ce nouvel espace vert s’ajoute au réseau des parcs régionaux et permettra de relier le parc Maximilien au parc de la ligne 28 de Tour et Taxis. Les travaux, divisés en deux phases, s’étendront jusqu’en 2024 et seront suivis d’un projet secondaire de traitement des eaux polluées, qui se clôturera en 2029. Le coût total du chantier est estimé à 14,8 millions d’euros, dont 10 millions financés par Beliris. Le reste sera à la charge de Bruxelles Environnement et du Port de Bruxelles.

