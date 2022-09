La Ville de Bruxelles prête à débourser 2,7 millions pour les voitures électriques de fonction des échevins et cadres

La Ville a dû voir large, et tous les bénéficiaires ne sont pas tenus d’accepter cette offre en nature – les Ecolo, par exemple, y renonceront. Pour la conseillère marxiste, cela ne peut être une excuse : “on attend du Collège bruxellois qu’il montre l’exemple, alors que nous sommes en pleine crise du pouvoir d’achat. On entend trop de témoignages de personnes qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts”. Et de dénoncer une majorité “complètement déconnectée de la réalité. Moi quand je vais au Colruyt, je sais quel est mon budget”. Ce à quoi l’échevin écologiste répond que l’accès à la voiture de fonction est un droit social, inscrit dans les statuts des fonctionnaires. “Je ne peux pas décider de supprimer des droits sociaux”.

Des obligations encombrantes

“Pour une majorité qui ne cesse de scander ‘la ville à dix minutes’, c’est tout de même dommage, renchérit la conseillère de gauche. En tant qu’élu, on a l’abonnement Stib remboursé à 100 %. Et puis, ça tombe trois semaines après le plan Good Move, censé réduire le nombre de véhicules en ville…”

En réalité, ce budget de 2,7 millions d’euros comprend donc tous les contrats de leasing signés entre 2023 et fin 2027, y compris donc pour les directeurs des organismes publics de la Ville qui le souhaitent. À l’heure actuelle, seuls le CPAS et les cuisines bruxelloises ont décidé de souscrire à l’offre, mais d’autres pourraient s’y joindre. “Il y a plein de verrous écologiques et financiers” déjà présents, et qui empêcheraient les excès, assure l’échevin.

Lundi soir, le conseiller communal d’opposition, Davis Weytsman (MR), fustigeait également le leasing (location longue durée) sans option d’achat, préconisant un achat, bien moins coûteux. Hélas, comme pour toutes les voitures de fonction en Belgique, le leasing est obligatoire. “Je pense qu’il est temps de réfléchir à l’extinction du salaire déguisé qu’est la voiture de société, notamment via une réforme fiscale”, conclut l’échevin. Coup de chance, les partis des deux derniers protagonistes siègent au gouvernement fédéral.