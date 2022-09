She Runs: 3.000 jeunes femmes vont courir dans Bruxelles lors de cet événement international pour le sport féminin

La Ville de Bruxelles accueillera, dès lundi prochain et durant six jours, l’événement international de promotion du sport au féminin "She Runs", avec comme marraine la sprinteuse belge Cynthia Bolingo. Près de 3.000 jeunes filles, issues de nombreux pays européens et de Bruxelles, vont déferler sur la capitale pour promouvoir l’émancipation des femmes par le sport, pour parler des bienfaits d’une pratique sportive tant sur le plan de la santé que du bien-être moral, et pour faire des projets concrets de manière à ouvrir un peu plus encore les portes du domaine sportif aux femmes.