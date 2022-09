Fusionner tout le trafic des avenues Van Praet et des Croix du Feu sur une seule route? Enquête publique lancée

La demande de permis d’urbanisme introduite par Bruxelles Mobilité porte sur la refonte d’un tronçon de 3 km de la "Moyenne Ceinture"(la R21) entre la chaussée de Vilvorde près du canal et le rond-point du Gros Tilleul, qui relie ces avenues à l’A12. L’ambition est d’y aménager un "parkway", une avenue arborée qui accueillera également le tram 10 circulant entre Rogier et Neder-over-Heembeek. urban.brussels et la Ville de Bruxelles partagent la vision nouvelle pour cet axe pénétrant fondamental.

«Fusionner les deux sens de circulation sur une même route»

Plus précisément, le projet qui est actuellement à l’enquête publique consiste à "fusionner les deux sens de circulation sur une même route, l’avenue Van Praet, afin de libérer de grandes surfaces d’espaces verts", communiquent les autorités. "Une fois le projet achevé, les habitants de l’avenue des Croix du feu pourront ouvrir leurs fenêtres et profiter du calme de leur terrasse donnant sur un chemin de promenade et non plus sur une voie de circulation très fréquentée".

L’idée est de ramasser tout le trafic automobile entre A12 et Bruxelles sur l’avenue Van Praet et ainsi libérer l’avenue des Croix du Feu depuis le rond-point du Gros Tilleul. ©Bruxelles Mobilité

Et de décrire: "Ce chemin constituera un lien entre la promenade verte régionale et une série de parcs et d’espaces verts". Soit les jardins du Pavillon chinois, le parc de Laeken, le parc d’Osseghem, la fontaine de Neptune, les serres royales et la tour japonaise. "Pour renforcer le tracé de la promenade, de petites places sont prévues de part et d’autre du parc du Pavillon chinois, à la station De Wand et sur l’avenue de l’Araucaria".

Le projet prévoit également la construction d’une passerelle cyclopiétonne afin que le chemin du parc puisse franchir la Moyenne Ceinture. Celle-ci traversera le rond-point du Gros Tilleul.

Une passerelle cyclopiétonne franchira la Moyenne Ceinture qu’elle traversera à hauteur du rond-point du Gros Tilleul. ©Bruxelles Mobilité

Stationnement: on rassure

Les différentes parties prenantes rassurent concernant le stationnement: "seuls une dizaine de places disparaîtront". Notamment dans les zones non réglementées près des parcs. "Mais le réaménagement de la voirie locale sur l’avenue des Croix du feu offrira de nouvelles places aux riverains et compensera les 36 places perdues le long de la R21".

Plus largement, Bruxelles Mobilité, urban.brussels et la Ville collaborent à la préparation d’un projet pour le tronçon bruxellois de l’A12. Celui-ci fait partie d’une seconde phase ambitionnée pour cet axe pénétrant. "Dans ce cadre, la future liaison avec le plateau du Heysel, la connexion avec les transports publics et les parkings de transit, ainsi que les flux de trafic sont actuellement examinés", précisent les autorités ce 6 septembre 2022.

L’enquête publique concernant les avenues Van Praet, des Croix du feu et le rond-point du Gros Tilleul se tient du 7 septembre au 6 octobre 2022. La commission de concertation se tiendra le 26 octobre 2022 à Bruxelles-Ville.