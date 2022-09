Un voleur de vélos et trottinettes arrêté trois fois… le même jour

"Une patrouille l’a observé pour la première fois dans la nuit du mercredi 31 août, voler un vélo à la place Saint-Géry", raconte la zone. "Il a été arrêté et transféré au commissariat pour audition. Après celle-ci, il a reçu une citation directe pour comparaître devant le tribunal correctionnel ce 27 octobre à 14 heures. Par la suite, il a pu disposer".

Mais ça n’a pas dissuadé le voleur. Ainsi, dès le lendemain 1er septembre, "le même particulier est observé par une équipe de Trekkers boulevard Anspach. Il se promenait avec une trottinette électrique à la main. Les inspecteurs l’ont interpellé et lui ont demandé d’où venait le moyen de locomotion, mais le particulier n’avait pas de réponse". Élément en sa défaveur, "il était en possession d’une pince coupante". La trottinette électrique a été saisie et le suspect a été arrêté et auditionné. Il avait toujours l’ordre de quitter le territoire dans sa poche, document qu’il avait reçu après sa précédente arrestation. Il a été relaxé après audition.

Ce n’est pas encore fini: "Moins de trois heures plus tard, le particulier fait une autre tentative de vol, cette fois sur la place Sainte-Catherine. C’est la brigade des Trekkers qui l’a vu tenter de voler un scooter", précise la zone Bruxelles Ixelles. "Le propriétaire l’a surpris et est intervenu: le suspect s’est éloigné". Mais "les inspecteurs l’ont arrêté un peu plus loin. Après prise de contact avec le parquet, le particulier a reçu une autre citation".