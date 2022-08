La rue Neuve, passoire à véhicules: «s’il y avait eu une borne rétractable, ça ne serait pas arrivé»

Pourtant, rien ne l’en aurait empêché. La rue Saint-Michel n’accueille aucun dispositif de protection ni côté rue Neuve, ni côté boulevard Adolphe Max.

Peu de dispositifs de sécurité défendent la rue Neuve de potentiels conducteurs fous. ©DR

Compliqué à comprendre pour le patron du Corbeau dont la terrasse et surtout les clients, ont été victimes de la charge de la camionnette vendredi. "S’il y avait eu une borne rétractable, ça ne serait pas arrivé. On est l’une des seules rues piétonnes sans ce type de dispositif. Des fournisseurs passent par là toute la journée alors que, normalement, c’est limité et interdit après 11h du matin."

Le patron se dit tout de même soulagé qu’aucun décès ou blessé grave ne soit à déplorer mais accuse tout de même un manque à gagner suite à cet événement. "Comme il n’y avait pas de gros dégâts ni de victime, nous avons rouvert le vendredi soir directement mais nous n’avons eu aucun client. Samedi non plus". Il compte discuter avec ses voisins commerçants pour demander à la ville d’installer une borne rétractable au bout de la rue Saint-Michel.

Des nouveaux dispositifs à venir

L’artère est en effet la seule dépourvue d’un système empêchant les véhicules de passer. Toutes les autres perpendiculaires à la rue Neuve sont équipées soit de blocs de béton ou de gros bacs de fleurs, soit de bornes amovibles. Pas la rue Saint-Michel. Ce dimanche 28 août 2022, aux alentours de 12h45, heure à laquelle la camionnette a touché les terrasses vendredi dernier, quand celles-ci sont généralement les plus fournies, quatre accès à la rue Neuve étaient ouverts : la rue Saint-Michel donc mais aussi les rues de Malines et de la Blanchisserie dont les bornes rétractables étaient baissées.

L’accès principal à la rue Neuve côté place de la Monnaie est lui aussi protégé par des blocs de béton mais ces derniers laissent tout de même un accès étroit pour un véhicule.

Des dispositifs sont prévus dans certains axes perpendiculaires à la rue Neuve. ©DR

Face à cette situation bien connue des autorités communales, la Ville de Bruxelles, annonce prendre des mesures. Les bornes rue de Malines et de la Blanchisserie viennent d’être installées mais ne sont pas encore opérationnelles. À terme, elles seront relevées en dehors de l’horaire de livraison, à savoir entre 4h et 11h. Pour la rue Saint-Michel, une borne est prévue pour 2023. Enfin, l’accès côté place de la Monnaie devrait rester tel quel encore quelque temps : « il faut garder un accès rapide pour les secours et pour la sortie des livraisons », informe le cabinet du bourgmestre Philippe Close. « Mais à terme, une borne est aussi envisagée ici. »