Rogier: quelle fresque préférez-vous pour accompagner votre descente dans la station de métro?

Ces 5 artistes ou collectifs sont issus d’un ensemble de 22 candidatures. Un concours en ligne est donc lancé en ce lundi de rentrée qui vous invite à choisir votre fresque préférée parmi les présélectionnées. Les votes en ligne se clôturent le 4 septembre à minuit. Le projet sera réalisé cet automne.

Le double escalator en question est situé au carrefour entre le boulevard du Jardin Botanique et la Rue Neuve, devant l’accès au City 2.

«Superbes projets»

Le projet est le dernier d’une liste de différentes réalisations artistiques visant à embellir des trémies. On a ainsi pu voir une stylisation de la trémie Reyers, des trémies avenue de la Liberté et avenue de Jette à la station Simonis et des trémies des boulevards du Midi et Jamar entre les stations Lemonnier et Gare du Midi.

Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité et des Travaux publics est enthousiaste pour le lancement de ce projet participatif: "Que de superbes projets proposés par ces artistes pour rendre notre ville encore plus belle, vivante et colorée. L’espace public est beaucoup plus qu’un endroit où l’on ne fait que passer, et ces fresques le rendent plus accueillant."

Il est possible de voter en ligne, mais aussi auprès des stewards présents sur place ces mercredi 30 août et jeudi 31 août 2022.